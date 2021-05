annonse

Facebook vil ikke oppheve utestengelsen av Donald Trump. USAs ekspresiden ble utestengt etter stormingen av Kongressen 6. januar.

Utestengelsen gjaldt også over Instagram, som er eid av Facebook. De sosiale mediene mener at de hadde sett gjennom fingrene med Trumps oppildnende retorikk i flere år, men 7. januar ble det angivelig for mye for dem.

Dagen etter stormingen av Kongressen kom beskjeden om at presidenten var utestengt, i det minste ut presidentperioden. Utestengelsen vedvarte imidlertid, og Facebook har oversendt saken til sitt uavhengige kontrollorgan.

Kontrollorganets beslutning kom onsdag, og det er klart at Trump ikke vil være å finne på Facebook i overskuelig fremtid.

Trump er også utestengt fra YouTube og Twitter, og sistnevnte har sagt at det er uaktuelt å slippe ham til igjen.

