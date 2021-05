annonse

Dette utgjør potensielt den største trusselen vi har opplevd og peker mot en massiv etterretningssvikt, mener Fox News-anker Tucker Carlson.

Det var 10. januar i år at Senatets etterretningskomite påla Pentagon og direktøren for nasjonal etterretning å frigi all informasjon de sitter på om uidentifiserte flyvende objekter (UFO) innen juni. Lekkasjene de siste ukene av oppsiktsvekkende bilder tatt av amerikanske krigsskip og fly, sees nå som del av forberedelsene før frigivelse av rapporten.

Noen har påstått at bildene og videoen av objektene tatt utenfor kysten av San Diego i 2019 og som Resett nylig skrev om, var utenlandske droner. Men om noen utenlandsk aktør har slike farkoster som kan dukke opp av intet og forfølge amerikanske fly og båter uten at amerikanske militære kan gjøre noe med det, vil det være en etterretningsskandale av dimensjoner, hevder Tucker Carlson.

Tucker henviser til den tidligere etterretningsoffiseren Lue Elizondo, som er intervjuet av New York Post om saken.

Og hvis det nå ser ut til at både fly, marinen, satelitter og radarfolk har observert slike objekter med hastigheter ingen kjent aktør på jorden har, er det om mulig enda mer truende og sjokkerende om dette ikke har blitt tatt på alvor i etterretningsmiljøene, konkludere Tucker og hans britiske gjest Nick Pope, som har jobbet i det britiske forsvardepartemenet.

