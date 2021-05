annonse

Vi har i en evighet hørt fra taletrengte politikere og et ensidig gammelmedia at multikultur er en ubetinget suksess, og selvfølgelig – de som er uenige, er rasister.

Alle politikere, med unntak av Frp, har talt så varmt om integrering og multikultur. Med god hjelp fra gammelmedia har de tilpasset seg illusjonen. Ingen er villige til å innrømme at de tar feil; det er bedre å lukke øynene enn å ta den belastningen det medfører. Isteden bidrar de til å vedlikeholde en illusjon.

Politikerne gjemmer seg bak internasjonale forpliktelser og menneskerettigheter, og gammelmedia konstruerer fortellinger der nordmenn er rasister.

Men så kom viruset, og smitten blant muslimer ble urovekkende høy. Det ble bortforklart med at de ikke fikk informasjon på sitt eget språk, at de bor trangt og har jobb der de blir utsatt for smitte. Bortforklaringene viste at de ikke vil belyse den egentlige årsaken. Med det resultat at de heller har innført strengere tiltak for oss alle.

Daglig leder i Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN), Rabia Musavi, hevder at høy smitte blant innvandrere handler om manglende kommunikasjon til innvandrermiljøene fra helsemyndighetene. Hun sier at innvandrere som har vært lenge utenfor arbeidslivet, har det vanskeligst under pandemien.

– De fanges ikke opp av den offentlige informasjonsflyten. Flere av dem har redusert kontakt med storsamfunnet.

Folkehelseinstituttet kom med en rapport som konkluderte følgende:

«Overrepresentasjonen forblir i hovedsak uendret også når vi deretter justerer for yrke, trangboddhet, medisinske risikogrupper, utdanning eller husholdningsinntekt (…) Dette indikerer at de målene vi har tilgjengelig for sosioøkonomiske forhold, trangboddhet og medisinske risikogrupper i begrenset grad forklarer de forskjellene vi observerer i påvist smitte, og at de i liten grad forklarer forskjellene i innleggelser mellom noen grupper av utenlandkfødte og norskfødte.»

For å punktere illusjonen om integrering:

De er i Norge fysisk, men ikke psykisk. De vil ikke delta i det norske, de vil bare høste de økonomiske godene. Noen muslimer tror at skjebnen er forutbestemt, og at de ikke er skyld i egne handlinger. Religion overstyrer livet, og bønn er viktigere enn smittevern. «De tilhører også kulturer og religioner hvor fatalisme og Guds vilje står sentralt», skriver Lars Gule, og sier at «noen undervurderer seg selv fordi de ikke tror på egen skjebne».

Dette har vært feid under teppet. Så kom viruset, og befolkningen er frustrert etter over ett år med strenge tiltak. Så viser det seg at kanskje noe av årsaken til tiltakene er illusjonen om integrering.

Folkehelseinstituttet skriver videre: «Andelen (per 100 000) av personer i gruppen som har vært innlagt med covid-19 har vært særlig høy blant personer født i Pakistan (898), Irak (449), Tyrkia (402) og Somalia (382).»

«Mens drøyt 2 % er positive blant de norskfødte med norskfødt forelder som er testet, er dette tallet hele 11 % for norskfødte med utenlandsfødte foreldre og 7 prosent for utenlandsfødte.»

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra Venstre sier at andelen smittede innvandrere er for høy, og noe må gjøres. En utfordring er blant annet et for stort press på innvandrere til å bli med på store sosiale aktiviteter. Dette til tross for råd og regler om smittevern.

En kan si mye og lite om SIAN. Men deres demonstrasjoner er lovlige, og det er ulovlig å hindre dem.

– De fleste som er med er middelaldrende til gamle personer i 50-, 60- og 70-årene. Sånn sett er de ikke en særlig voldstrussel, siden politisk vold ofte utføres av unge mennesker og voldspotensialet blir mindre med alderen. Jeg vil ikke si at de er en direkte trussel mot demokratiet, heller. Dette er en perifer gruppe med begrenset gjennomslag for sitt tankegods. Når det er sagt kan ringvirkningene av det de gjør bli nokså store, for eksempel når de tyr til grep som å brenne Koranen. Det skal heller ikke underslås at mange med muslimsk bakgrunn som eksponeres, kan oppleve utsagnene SIAN-medlemmer kommer med som svært belastende og truende, ifølge et meningsinnlegg i Nettavisen skal forsker ved UIB og ekspert på ekstremisme i Norge, Lars Erik Berntzen ha sagt dette.

Men i et integreringsperspektiv – hvorfor blir de så veldig sinte?

Har de ikke lært om demokrati og ytringsfrihet på skolen? Eller hva lærer barn på skolen i dag? Er det en berøringsangst for å ta opp ting som kan sette følelser i sving? Den franske læreren Samuel Paty ble drept på åpen gate, og det på en grufull måte. Eller for å si det tydelig – tilpasser man seg dem som har sterke religiøse følelser? Da er det så meget lettere å legge skylden på SIAN. Men SIAN er ikke årsaken, SIAN er virkningen – av en feilslått integreringspolitikk.

– Mangel på tillit til myndighetene er ofte utbredte holdninger i mange land. Slike holdninger forsvinner ikke umiddelbart ved utvandring fra hjemland og innvandring til Norge, skriver Lars Gule.

Man blir ikke integrert om en ikke vil det selv, og for mange er det religion som står i veien.

