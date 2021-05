annonse

Sylvi Listhaug ønsker at Norge skal følge Danmarks eksempel, slikt at flyktninger skal reise hjem når det er trygt.

Listhaug påpeker at utgangspunktet for Flyktningkonvensjonen var midlertidig opphold, ikke at man skulle etablere seg i Norge. Hun mener videre at det å søke asyl har blitt en måte å komme seg til rike land der de kan få en bedre levestandard.

Tekstforfatter og musiker Saman Darbandi reagerer på Sylvi Listhaugs uttalelse. Han mener at nordmenn ikke ønsker innvandrere velkommen:

– Det er tungt og provoserende å lese kommentarfelt når profilerte politikere bedriver hatretorikk, som kun resulterer i splittelse og mer polarisering i vårt multikulturelle samfunn, skriver han i Nettavisen.

– Ofte blir vi omtalt i kommentarfeltet og bak lukkede dører som «svartskaller», hvor vi med mørkere hud og hårfarge blir fremstilt som uønskede gjester, til tross for vårt norske pass som sier at vi er norske.

Darbandi skriver at han er stolt over det han anser for å være den fargerike kulturen han har tatt med seg, og som de fleste nyter og spiser av daglig. Han er også stolt over at han har gaffelen i høyre hånd, fordi maten da er velsignet.

– Jeg er stolt over å se mangfoldet og multikulturalismen der den finnes, og ja, jeg synes det er utrolig vakkert med jenter i sjal såvel som uten, slik du kan gå i bikini uten at noen diskriminerer deg for det, skriver han.

– Jeg er stolt over at jeg husker mitt morsmål og snakker det flytende etter 23 år i Norge, enda jeg ikke kan lese og skrive det.

Han kommer med en klar beskjed:

– Nei Sylvi, jeg reiser ikke hjem.

