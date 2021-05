annonse

annonse

Indias ballistiske missilubåter (SSBN) i den unike Arihant-klassen skjuler seg godt for fremmede – under vann for andre ubåter og over vann for kameraet.

Fem år etter at den gikk inn i tjeneste i 2016 i et veldig hemmelighetsfullt ubåtprogram, forblir den indiske marinens ubåten Arihant-klassen fortsatt noe av en gåte, ifølge H. I. Sutton i Naval News.

Hovedskipet, INS Arihant, ble satt i drift i 2016, men gjennomfører for øyeblikket kun fortsatt sjøtester. Søsterskipet, INS Arighat, forventes å gå inn i tjeneste hos den indiske marinen senere i år.

annonse

Atomubåtenes eksistens er ingen hemmelighet og omtales gjerne som «en stor prestasjon av indisk forsvarsindustri». Det finnes derimot få fotografier av Indias to eneste hjemmeproduserte SSBN-er, og nesten alle som er tilgjengelige på internett er flere år gamle.

Unikt design

Arihant-klassen har et unikt design, og er mye mindre enn andre sammenlignbare ballistiske missilubåter, med unntak av Nord-Koreas konvensjonelt-drevne ubåter. Skroget er kortere og tynnere enn normalt, og det er designet med kun fire missilsiloer.

annonse

Den beskjedne størrelsen handler derimot i først og fremst om pragmatikk og strategiske valg, så den industrielle prestasjonen av Indias første hjemmeproduserte atomdrevet ubåt burde ikke underdrives.

Mellomstore makter som ønsker å oppretteholde et eget atomubåtprogram, som Brasil, går også for mindre typer.

Kilo-forbindelsen

En analyse av de få tilgjengelige fotografiene av Arihant bekrefter at noen aspekter av skipet har store likheter med russiske ubåter i Kilo-klassen, spesielt med tanke på det fremre skroget og seilet.

Ikke bare er skrogdiameteren den samme, men den øvre sonarkuppelen på toppen av baugen og seilet er visuelt identiske.

Dette er kanskje ikke en ulogisk utvikling, ettersom India har kjøpt 10 ubåter i Kilo-klassen fra Russland i perioden 1986-2000.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474