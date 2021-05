annonse

På SVs landsmøte forsikret Audun Lysbakken at «festen til de rike snart er slutt». SV-lederen lover å øke formuesskatten og gjeninnføre arveavgiften.

Jan Petter Sissener svarer at det bare er å bestille flyttebil til utlandet. Men SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski forsvarer skatteøkninger, og sier at det er bra for norsk økonomi.

– De vi hører mest fra i mediene, er de som driver korstog mot formuesskatten og vil ha gjennomslag mindre beskatning, sier Kaski til Nettavisen, og hevder at skatt er populært:

– Andre nordmenn betaler formuesskatten med glede.

Kaski mener også at formuesskatten har betydning for effektiviteten til norsk økonomi, og da i en positiv forstand. Hun tror at den er bra for norsk økonomi, og at Sissener ikke har faglig belegg for sine uttalelser.

SV vil også gjeninnføre arveavgiften, der en må betale 30 prosent av arv over fem millioner, og sytti prosent om en arver over hundre millioner. Hensikten med det er å forhindre dynastibygging.

– Vi har stadig flere rike arvinger i Norge, og for de rikeste bør det lønne seg å arbeide, ikke å arve. Det bør finne gjenklang blant også på høyresiden, at man kan skape sin egen lykke og å gi noe tilbake samfunnet, mener SVs finanspolitiske talsperson.

