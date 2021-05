annonse

– Jeg tror mange av kompromissene i regjering har svekket velgernes tillit til at FrP gir klare svar på utfordringer. Vi må få tilbake at våre politikere «tør der andre tier».

Denne helgen blir Sylvi Listhaug etter alle solemerker valgt til partiets nye leder, etter at Siv Jensen overraskende varslet sin avgang tidligere i vinter. Hun vil skjerpe profilen og håper tidligere vinnersaker som innvandring skal virke tiltrekkende på velgerne.

I forkant av Fremskrittspartiets landsmøte har Resett stilt flere spørsmål til partiets fylkesledere, lokallagsledere og gruppeledere.

Lokallagsleder Vidar Arnesen i Sandefjord Frp mener det er en utfordring at partiet ifølge meningsmålinger har mistet en tredjedel av velgerne fra 2017.

Preget

Han får støtte fra flere.

-Vi er nok fortsatt preget av regjeringsslitasje og etterdønninger av for mange kompromisser, sier gruppeleder Svein Erik Sørensen i Vestre Toten Frp, som er glad for at Carl I. Hagen nå er partiets toppkanidat til stortingsvalget i Oppland.

– Partiet må tilbake til å være ett tydelig opposisjonsparti, sier Geir Tore Persøy, som er gruppeleder i Levanger Frp.

– Etter at vi satt i regjering har det blitt for mange fine folk i dress , som ikke virker troverdig for mannen i gata, sier Fredrik Aalien i Sigdal Frp.

