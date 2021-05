annonse

annonse

Danmark begynner å sende syrere hjem, og det vekker reaksjoner.

– Det Mette Frederiksen nå gjør, må derfor ses på som et resultat av en dansk utvikling der det handler om å være minst mulig empatisk overfor alle strevende og lidende flyktninger, skriver Noah Myklebust Christensen i Klassekampen.

Hun er norsk og dansk statsborger, og mener at hvis Danmark sender syrere hjem, så må Norge tilby dem norsk oppholdstillatelse og gjerne statsborgerskap.

annonse

Les også: Danmarks statsminister: Har du ikke lenger beskyttelsesbehov, skal du reise hjem

– Dette må gjøres av rent medmenneskelige hensyn. Hadde du vært i situasjonen der du blir returnert til stedet du flyktet fra, hvor flere du kjenner, har dødd grunnet krigen og allerede er kjent av Assads regime som motstander, da skulle du ønske noen tilbød deg et trygt sted å leve. Dette kan Norge, skriver Christensen.

– Hvis Danmark utviser syrerne og Norge etterpå gir dem beskyttelse, vil ikke dansker kunne sitte igjen med noe annet enn skam.

annonse

Les også: Danmark: Rekordmange syrere reiser hjem – innvandringsministeren vil ha flere ut



Hun skriver om en enorm, påtrengende skam over manglende empati. Hun mener at ofte fungerer skam mot sin hensikt, men i dette tilfellet er hun overbevist om at det er nettopp det Danmark og Mette Frederiksen trenger for å slutte kappløpet om å være minst mulig humane, etter hennes mening.

Hun skriver videre at Norge kan og burde ta imot mange, mange tusen flere kvoteflyktninger. For Norge blir det et sted og starte i kampen for rettferdighet. Den må fortsette. Hun mener også at å gi beskyttelse til syrerne som nå er i Danmark vil kunne omgjøre hele den danske flyktningdebatten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474