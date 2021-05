annonse

Onsdag langet Donald Trump ut både mot Liz Cheney og Mitch McConnell, lederen for republikanerne i Senatet.

Så sent som ved årsskiftet så det ut til at Cheney (54) hadde en lys framtid i Det republikanske partiet, men dette endret seg da hun stemte for å stille Trump for riksrett etter stormingen av Kongressen, skriver NTB.

Flere andre partitopper har nå vendt seg mot henne.

Cheney sitter i Representantenes hus, hvor hun har posisjonen Conference Chair i den republikanske partigruppen, men en annen kvinne forsøker imidlertid å ta hennes plass. 36 år gamle Elise Stefanik som er en trofast Trump-støttespiller.

Kevin McCarthy fra California som er republikanernes øverste leder i Representantenes hus hevder at mange republikanere er blitt usikre på om Cheney er i stand til å utføre jobben sin.

Partitoppen Steve Scalise har flagget åpent at han mener Stefanik bør overta for Cheney.

