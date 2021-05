annonse

Tror pristoppen er nådd i hovedstaden. Den nasjonale toppen vil snart følge etter.

– Etter prisfall to måneder på rad, konstaterer vi at Oslo har nådd pristoppen for nå, og vi tror at den nasjonale pristoppen snart nås, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til Finansavisen.

Prisfallet i Oslo var på 0,6 prosent i april.

Fallende boligpriser er gode nyheter, mener sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

– Tosifret boligprisvekst svekker både finansiell stabilitet og langsiktig vekstevne i norsk økonomi. Samtidig skapes det et klasseskille mellom de som eier bolig og de som står utenfor boligmarkedet, sier han.

