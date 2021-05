annonse

3 000 var det opprinnelige målet.

– Årsaken til at det ikke lot seg gjøre å gi 3 000 tillatelser i fjor, var at det ikke kunne gjennomføres intervjuer i landene flyktningene skulle hentes fra. Utover året ble det lagt til rette for at flere kunne fjernintervjues, sier enhetsleder for overføringsflyktninger i UDI, Tonje Øyan, til Vårt Land.

– I andre halvår innvilget UDI over 1 500 overføringsflyktninger gjennom fjernintervjuer. Til sammen fikk om lag 2 400 overføringsflyktninger en tillatelse i 2020.

Den utestående kvoten på rundt 600 plasser er derfor overført til 2021, skriver NTB.

