Norsk Folkehjelp jubler over at president Joe Biden åpner for patentunntak av koronavaksiner.

Onsdag ble det kjent at USA støtter en plan om å oppheve patentbeskyttelse på koronavaksiner. Dette vil sette flere land i stand til å produsere koronavaksiner, skriver NTB.

–Dette er de beste nyhetene vi har fått på lenge, sier generalsekretær Henriette K. Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Redd Barna er glad for nyheten, som de omtaler som en «game-changer» i den globale kampen mot pandemien.

– Situasjonen i India er en skremmende påminnelse om at så lenge det er områder hvor befolkningen ikke er vaksinert, vil det fortsette å komme nye mutasjoner. Vi risikerer at vaksinene ikke virker like godt mot disse, sier utviklingspolitisk seniorrådgiver Kjersti Koffeld i Redd Barna.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttalte onsdag at hun synes det var positivt at USA har endret holdning.

