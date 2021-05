annonse

Republikaneren, og tidligere presidentkandidat, Mitt Romney (74) er ingen populær mann i sitt eget parti.

Eks-president Donald Trump har fremdeles stor støtte i det republikanske partiet. Det ble tydelig da det var delstatsmøte i Utah i helgen.

Over 2000 hadde møtt opp for å høre på diverse repbulikanske politikere. Men ikke alle var like populære.

Da Mitt Romney inntok talerstolen, og snakket om hvor lite fan han er av Donald Trump, ble han møtt med høylydt buing.

This video of Mitt Romney getting loudly booed by Trumpers at a Republican gathering in Utah on Saturday is incredible pic.twitter.com/NywSXAWjBW — Aaron Rupar (@atrupar) May 2, 2021

Flere ropte at Romney var en forræder og en kommunist.

74-åringen ble upopulær da han ved flere anledninger kritiserte Trump da han var president. Det ble ikke bedre da han stemte for å stille Trump for riksrett etter stormingen av Kongressen 6.januar.

– Dere kan bue så mye dere vil. Men jeg har vært republikaner i hele mitt liv. Min far var guvernør, min far arbeidet for republikanere som jeg trodde på. Og ja. Jeg kan forstå at noen ikke liker meg. Men jeg uttrykker meg etter hva jeg mener er riktig. Jeg følger min samvittighet. Er dere ikke flaue? spurte Romney.

Den republikanske politikeren Susan Collins sa i et intervju med CNN at hun var forferdet da hun hørte buingen.

Mange har stusset på uttalelsene.

– Var hun like forferdet da Romney ønsket å stille Trump for riksrett? spurte den politiske kommentatoren Todd Starnes på Twitter.

Sen. Susan Collins tells CNN she was "appalled" when Utah Republicans booed Mitt Romney. Was she just as "appalled" when Romney voted to impeach President Trump? — toddstarnes (@toddstarnes) May 2, 2021

Mitt Romney regnes som en konservativ senator og er tidligere presidentkandidat for det republikanske partiet. Han har ikke lagt skjul på at han mener partiet bør skaffe seg en annen leder frem mot mellomvalget om to år.

