NTB melder at en kvinne har forklart at hun ble forsøkt voldtatt ved Carl Berners plass i Oslo natt til søndag. Politiet sier at et vitne skal ha avbrutt hendelsen.

Politiet jobber nå med å spore opp mannen som skal ha overfalt og forsøkt å voldta kvinnen på trikkeholdeplassen ved Carl Berners plass.

Ifølge beskrivelsene er det en mann i 30-årene, rundt 175 centimeter høy, slank og mørk i huden med mørke klær.

Et vitne kom til og fikk stoppet det hele, opplyser leder av etterforskningsseksjonen for seksuallovbrudd, Ann Kristin Grosberghaugen i Oslo politidistrikt til VG.

– Da løp gjerningspersonen opp Trondheimsveien, opplyser hun.

Kvinnen som ble utsatt for overfallet, kontaktet politiet etter å ha kommet hjem.

