I eventyret om «Snehvit og de syv dvergene» dør Snehvit, men blir gjenopplivet av et kyss fra en prins.

Disneylands attraksjon «Snow White’s Enchanted Wish» har blitt gjenåpnet. Der kan man sitte i en liten togvogn og følge Snehvits forsøk på å komme seg unna Den onde dronningen. Det var verdens første helaftens tegnefilm fra 1937. Men i dag skaper den rabalder. Man skal ikke lære barn at de kan kysse jenter uten samtykke.

– Har vi ikke allerede blitt enige om at samtykke i tidligere Disney-filmer er et stort problem? Å lære barn at å kysse, når det ikke har blitt etablert at begge parter ønsker det, ikke er ok, skriver anmelderne Katie Dowd og Julie Tremaine i San Fransisco Chronicle, og vil oppdatere filmen til dagen normer:

.– Hvorfor ikke gjenskape en slutt som beholder filmens spirit og Snehvits plass i Disney-filmen, men som unngår dette problemet?

De mener det er vanskelig å forstå hvorfor Disneyland i 2021 ønsker å legge til en scene med så gammeldagse ideer om hva en mann får lov til å gjøre mot en kvinne, spesielt med tanke på selskapets tidligere erfaring med å fjerne problematisk innhold.

Disneyland omgjorde attraksjonen «The Jungle Cruise» etter å ha blitt anklaget for å støte urfolk.

«Splash Mountain» ble endret på grunn av kobling til den beryktede og rasistiske Disney-filmen «Onkel Remus forteller» fra 1946. Disney har fjernet musikken og karakterene fra «Onkel Remus forteller», og erstatter den med motiver fra filmen «Prinsessen og frosken», som har en svart, kvinnelig hovedrolle, skriver TV 2.

På strømmetjenesten Disney+, har de begynt å merke episoder med «The Muppet Show», «Aristokattene», «Dumbo» og Peter Pan med «støtende innhold».

