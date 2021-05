annonse

På fredag vil regjeringen fremme et lovforslag mot gjengkriminalitet der det åpnes for at retten kan forby en kriminell sammenslutning.

– Vi gir domstolene anledning til å forby grupper som driver med alvorlig kriminalitet. Målet er å kriminalisere deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Det foreslås nye bestemmelser i straffeprosessloven som åpner for at retten kan forby en kriminell sammenslutning, samt at de som deltar i, rekrutterer medlemmer til eller på annen måte viderefører aktiviteten i en kriminell sammenslutning som er forbudt, kan straffeforfølges.

Arbeidet med lovforslaget fikk fart under Frp-justisminister Jøran Kallmyr. Siv Jensen sier ifølge NTB at hun er glad for at regjeringen legger frem en slik proposisjon.

