Flere republikanske topp-politikere er rasende og mener ytringsfriheten er i fare etter at Facebook opprettholdt utestengelsen av tidligere president Donald Trump i en kunngjøring onsdag.

– Det er en trist dag for Amerika. Det er en trist dag for Facebook fordi jeg kan fortelle deg at en rekke kongressmedlemmer nå ser på: vil de bryte opp Facebook? Vil de sørge for at de ikke har monopol? Jeg kan fortelle deg at det er to forskjellige standarder, en for Donald Trump og en for en rekke andre mennesker som er på deres side, uttalte Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows i et intervju med Fox News etter Facebook-kunngjøringen.

Mark Meadows' immediate reaction to Trump remaining banned: "It's a sad day for America. It's a sad day for Facebook, 'cuz I can tell you, a number of members of Congress are now looking at, do they break up Facebook? Do they make sure that they don't have a monopoly?" pic.twitter.com/K0SSE0nKlF — Brian Stelter (@brianstelter) May 5, 2021

– Skammelig

Forlengingen av utestengelsen gjelder også Instagram, som er eid av Facebook.

Flere topp-republikanere reagerte voldsomt da det ble kjent at Facebook ikke ønsker å slippe til Donald Trump igjen.

– Facebooks beslutning om å opprettholde sitt forbud mot president Donald Trump er ekstremt skuffende. Det er klart at Mark Zuckerberg ser på seg selv som dommer for ytringsfrihet, sa den republikanske senatoren Marsha Blackburn i en uttalelse.

– Skammelig. Til dere liberale som feirer Trumps sosiale medieforbud: Hvis Big Tech-oligarkene kan stilne den tidligere presidenten, hva skal da hindre dem i å stilne deg? skriver Ted Cruz på Twitter.

Disgraceful. For every liberal celebrating Trump’s social media ban, if the Big Tech oligarchs can muzzle the former President, what’s to stop them from silencing you? https://t.co/Yky4P0B38X — Ted Cruz (@tedcruz) May 5, 2021

– Korrupte

Også Donald Trump har reagert.

I i en uttalelse på sin nye kommunikasjons-plattform skriver han at han er fratatt ytringsfriheten.

– Det Facebook, Twitter og Google har gjort, er fullstendig skammelig og flaut for landet vårt. USAs president er blitt fratatt ytringsfriheten fordi venstreradikale galninger er redde for sannheten, men sannheten vil komme ut uansett, større og sterkere enn før.

– Folk i landet vårt vil ikke godta dette! Disse korrupte medieselskapene må betale en politisk pris, og aldri igjen få lov til å ødelegge og desimere valgprosessen vår.

Også Twitter nekter Trump å komme tilbake. Den tidligere presidenten hadde over 80 millioner følgere.

