Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok opp matberedskap med statsminister Erna Solberg. Men regjeringen sier fortsatt nei til kornlagre.

– Jeg merker at statsministeren tar ganske lett på problemstillingen. Litt på samme måte som regjeringen gjorde på smittevernstrategien før koronaen brøt ut, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, skriver NTB.

– Mat er det mest grunnleggende av alt. Blir det uro rundt mat, så blir det uro rundt alle ting. Hvis du ser på historien, så har vi hatt matvarekriser til alle tider. Det uforutsette kan skje, sier Vedum.

– I en krise er ikke durumhvete det viktigste å få tak i. Vi har også litt dårlig sukkerproduksjon i Norge, så vi må kanskje klare oss uten sukkertøy og smågodt i en periode i en krise, men vi har utrolig mye fisk, sa statsministeren da Vedum tok opp saken med henne i Stortingets spørretime onsdag.

Solberg viser til tall om at norsk matproduksjon bare dekker 50 prosent av den normale diettens kaloriforbruk. Men dette mener hun vil endres i en krise.

Regjeringen har tidligere beregnet at det vil koste rundt 50 millioner kroner i året å drive beredskapslagre for korn, 200 millioner kroner i innkjøp av korn for tre måneder og 230 millioner kroner for å bygge siloer.

Solberg er enig i at Norge burde hatt bedre beredskap for smittevernutstyr da pandemien startet.

