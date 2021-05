Abid Raja vil ha meir mangfald i idretten

annonse

– Med idrettsstrategien vil regjeringa fremje mangfald og inkludering i idretten. Strategien skal mellom anna drøfte sosiale skilnader i deltaking, deltaking for personar med funksjonsnedsetting, kjønnsbalanse og likestilling, rasisme og seksuell trakassering, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja i ein pressemelding.

– Når samfunnet gradvis vert gjenopna etter koronapandemien, vil tusenvis av frivillige over heile landet arbeide for å få i gang normal idrettsaktivitet igjen. Strategien skal innehalde nokre prioriteringar som på kort sikt skal hjelpe dei å få opp igjen aktiviteten, seier kultur- og likestillingsministeren.

Ikkje godt nok oversyn

Regjeringa hadde i utgangspunktet planlagt å leggje fram ei melding for Stortinget om idrettspolitikken våren 2021. Koronapandemien har endra planane.

– Vi har framleis ikkje godt nok oversyn over kva effektar koronapandemien vil ha for idretten, og kva dei største utfordringane vil vere på litt lengre sikt. Vi har difor eit for svakt kunnskapsgrunnlag for å trekkje opp dei lange linjene og gjere langsiktige prioriteringar i idrettspolitikken i ei stortingsmelding akkurat no, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.