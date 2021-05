annonse

Som i fjor har de funnet ut at festivalen ikke kan gjennomføres.

– Vi vet at dere har gledet dere til Øya 2021. Det har vi også. Derfor er det tungt å måtte fortelle at vi nå har tatt avgjørelsen om å ikke arrangere festival i år. Vi har de siste månedene holdt fast i håpet om at det ville bli mulig å gjennomføre, men ser at det ikke går, skriver Tonje Kaada, daglig leder for festivalen i pressemeldingen.

Festivalen skulle ha vært i Tøyenparken fra 10 til 14 august. Men arrangørene forsikrer at de allerede planlegger neste års festival.

– Nå setter vi inn alt fokus og alle krefter på 2022-utgaven. Målet er å gi dere den aller beste versjonen av Øyafestivalen noensinne skriver festivalen.

