annonse

annonse

– Spørsmålet er om ikke et vaksinepass nettopp tilrettelegger for diskriminering og er et skritt bort fra et ideal om likebehandling uavhengig av helsestatus.

Et halvt døgn etter at regjeringen hadde sendt et forslag om bruk av coronasertifikat på høring, hadde det ifølge TV 2 kommet over 3.100 høringssvar.

Regjeringen vet ikke om dette er en ny rekord.

annonse

– Det er vanskelig å si, og vi fører ikke statistikk over dette. Men det er uvanlig stort engasjement, det er det ingen tvil om, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i en e-post til TV 2.

Hun sier at mange håper på en ny hverdag med slike sertifikat, mens andre er skeptiske.

– Dette vil dele samfunnet inn i første- og annenrangsmennesker når det kommer til elementære rettigheter som bevegelsesfrihet, rett til å gå på arrangement, til å møte mennesker og alt annet et menneske må kunne ta for gitt, skriver en i sitt høringssvar.

annonse

– Spørsmålet er om ikke et vaksinepass nettopp tilrettelegger for diskriminering og er et skritt bort fra et ideal om likebehandling uavhengig av helsestatus, skriver en annen i sitt brev.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474