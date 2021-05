annonse

«Du må ha hørt historier om såkalte kjærlighetsekteskap, og hvordan deres liv ble forvandlet til bedrøvelse og anger.»

En kvinne stiller følgende spørsmål ifølge Islam Nets spørsmål og svar-side.

Jeg har et problem og håper dere kan hjelpe meg. En ung mann av god karakter som er religiøst engasjert, kom for å spørre om min hånd i ekteskap. Han er også økonomisk velstående, og for å være ærlig elsker jeg ham. Men min far nektet av grunner som ikke er overbevisende; han sier at han ikke liker folk fra den byen som denne unge mannen kommer fra! Jeg har bedt istikharah for å be om veiledning fra Allah, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vær så snill og gi meg råd, måtte Allah belønne dere.

Islam Net understreker i svaret at «du bør merke deg at Allah ikke har foreskrevet for en muslimsk kvinne å arrangere sitt eget ekteskap».

Vergen avgjør

Ifølge organisasjonens tolkning av islam skal det nemlig være slik at det er hennes wali

(verge) som skal arrangere dette. Organisasjonen advarer henne også mot å følge sine egne følelser.

«Du må ha hørt historier om såkalte kjærlighetsekteskap, og hvordan deres liv ble forvandlet til bedrøvelse og anger, hvis ekteskapet i det hele tatt overlevde», heter det i svaret fra Islam Net.

«Det vi råder deg til er å ikke insistere på det du tror du har rett i helt uten videre, og ikke la følelser styre deg når du skal ta avgjørelser», fortsetter organisasjonen som samtidig understreker at hennes far gjør en «stor feil» om han «gir avslag til den unge mannen kun fordi han er fra en spesifikk by, klan, etnisitet, eller lignende».

«Dermed trenger du å søke hjelp fra familie, og hvis det ikke fungerer anbefaler vi at du tar saken til et sharia-råd som kan se på saken og til og med kontakte din far for å se om han misbruker sin wali-rett, som dermed kan kvalifisere for at den tas vekk fra ham. Men ikke gjør ting på egenhånd, gjør ting alltid i samsvar med familie eller et sharia-råd, for å unngå å havne i en uønsket situasjon.»

Blant de største

«Det Islamske Nettverk – Islam Net» har som uttalt mål å oppklare «misoppfatninger om islam». Organisasjonens leder heter Fahad Qureshi og Islam Net er regnet for å være en av Norges større ungdomsorganisasjoner for muslimer.

De samler årlig flere tusen på sin såkalte «fredskonferanse» som avholdes hver påske.

