Men ellers er det mye uenighet, slik som elbil, kontantstøtte og vindkraft.

Landsmøte skal også velge ny ledelse og vedta et nytt program.

Elbilfordelene er ventet til å skape debatt, noen ønsker å fjerne fordelene slik som MVA-fritak.

– Det er ikke bærekraftig over tid at man ikke betaler moms på elbiler. Inntektene fra dette kan heller brukes til å redusere avgiftene for alle bilister, sier Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad til NTB.

Siv Jensen har kjøpt seg elbil og vil bevare fordelene.

– Hvis vi skal få skatte- og avgiftstrykket ned, så burde jo elbilpolitikken være en god mal for hva vi skal gjøre med resten, sier hun.

Det er også uenighet om kontantstøtten, noen vil fjerne den helt, aldre vil redusere den. Et argument er at kontantstøtten er et hinder for integrering. Sylvi Listhaug vil ikke fjerne den helt.

– Men å fjerne hele kontantstøtteordningen er jeg imot, og det er fordi jeg er utrolig opptatt av at familiene skal ha valgfrihet.

Men det eneste som samler Frp er en strengere innvandringspolitikk. Landsmøtet kommer nok til vedta at Norge trekker seg fra FNs migrasjonsavtale. De vil også si nei til EUs asylpolitikk samt opprette asylmottak i land utenfor Europa.

– Det kan bli krevende å finne land som ser seg tjent med slike avtaler. Men det er ikke umulig, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim til NTB.

Frp vil også redusere bistanden fra 1 prosent av bruttonasjonalinntekt til 0,7 prosent.

