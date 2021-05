annonse

Han mener SIAN er islamofobe, og at de fremmer rasistiske ytringer som stadig gjentas.

– SIAN har aldri gjort noe forsøk på å skille mellom religionen islam og religionens tilhengere, muslimene. For Sian, og altfor mange andre, er islam og muslimer bare to sider av samme sak, skriver Gule i Klassekampen.

SIAN påstår at muslimer er «morderzombier» og «seksualpredatorer», skriver Gule, og mener at det er åpenbart hatefulle ytringer som er egnet til å fremme forfølgelse og ringeakt. Han sier at det også gjelder anklagene om at ødelegger samfunnene de kommer til. Det mener han kommer fra SIANs absurde tolkninger av islam.

– SIANs ytringer og trusler rammer muslimer fordi de er muslimer, skriver Gule, og sier videre:

– For kunnskapene om islam er beskjedene og forståelsen både mangelfull og fordreid. Dernest mener Sian at muslimers tanker og handlinger er detaljbestemt av islam, altså av den feilaktige og oftest tåpelige oppfatningen av islam som Sian har.

Lars Gule mener må bekjempes, det må gjøre gjennom en balanse mellom å ignorere, levere motargumenter og å gjennomføre (ikkevoldelige!) motdemonstrasjoner. Han sier det er elendig antirasisme å gi rasister oppmerksomhet og sympati ved å gå løs på dem. Fordi det styrker rasismen når Sian angripes fysisk.

Han understreker at det er viktig at politiet og påtalemyndigheten følger opp Sians markeringer med etterforskning og straffeforfølgelse.

– Det bør også anses som straffeskjerpende at Sians aktivister har gjentatt disse diskriminerende og hatefulle ytringene ofte. For Sian handler absolutt ikke i god tro. Og religionskritikk er det i alle fall andre som bedriver.

