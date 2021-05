annonse

annonse

De mener MDG er distriktsfiendtlig og i strid med arbeidsfolks interesser.

LO åpner medlemskassa for årets stortingsvalg, hele 23 millioner kroner skal deles ut. Men støtte til Rødt og MDG ble nedstemt i LOs representantskap. 59 stemte for støtte til Rødt, men 67 stemte imot. Forslaget om å gi penger til MDG fikk kun 15 stemmer.

Les også: MDG – hippiene som vil ta med seg naturen til byen

annonse

Steffen Høiland i Fellesforbundet sier at en støtte til MDG ville ha være problematisk.

– En del av politikken MDG har frontet, har vært distriktsfiendtlig og i strid med arbeidsfolks interesser. Jeg er redd for at dersom LO går inn for en slik støtte, mister vi deler av Vestlandet i valgkampen, fordi de frykter for arbeidsplassene og industrien.

Les også: Laninismen gjør Oslo til Laningrad

annonse

De 23 millionene skal kun gå til de tre rødgrønne partiene. Støtten er opp ti millioner fra forrige valg. Arbeiderpartiet er vinneren med hele 15 millioner kroner, så kommer SV med fem millioner og Senterpartiet med tre millioner, skriver Klassekampen.

Konstituert leder av LO, Peggy Hessen Følsvik mener at det er medlemmenes sterke ønske om å få en ny regjering som er årsaken til at valgkampstøtten har økt så mye.

– Åtte av ti LO-medlemmer ønsker et regjeringsskifte. Skal vi få til det, vet vi at motstanderne våre får store beløp fra sine støttespillere, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474