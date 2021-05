annonse

Pave Frans slår et slag for radikal innvandringsliberalisme og går til kamp mot nasjonal identitet.

I en uttalelse fra Vatikanet slår paven fast at den katolske kirken «kalles til å arbeide sammen slik at det ikke vil være noen murer som separerer oss, ingen ‘andre’, men bare et enkelt ‘vi’, som omfatter hele menneskeheten».

Paven mener at vi er nødt til å «bryte murene som separerer oss» og «bygge broer». Han later ikke til å mene at det er nødvendig å begrense eller forebygge masseinnvandring.

– Dagens migrasjonsmønstre tilbyr en mulighet for oss til å overkomme våre redsler og la oss bli beriket av mangfoldet i enhver persons gaver, konstaterer paven.

Skylder på individualisme

Han langer også ut mot nasjonalisme og individualisme.

– Vårt «vi», både i den vide verden og innad i kirken, forfaller og smuldrer opp på grunn av myopiske og aggressive former for nasjonalisme og radikal individualisme. Og den høyeste prisen betales av de som lettest blir sett på som «andre»; utlendinger, migranter, de marginaliserte, og de som lever i de eksistensielle periferier.

«Fargerik fremtid»

Pave Frans mener at tilstrømningen av migranter i ulike deler av verden er en mulighet. Han fremholder at høy innvandring vil skape en «fargerik fremtid, beriket av mangfold».

Den katolske lederen oppfordrer verdens politikere til å forplikte seg til at det ikke skal gjøres noen forskjell på egne borgere og utlendinger.

– Det handler om den formuen vi eier sammen, hvis omsorg og fordeler ikke bør ekskludere noen, mener paven.

– Vi kalles til å drømme sammen, fryktløst, som én eneste menneskelig familie, som kamerater på samme reise, som sønner og døtre av den samme jorden som er vårt felles hjem, konkluderer han.

