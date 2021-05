annonse

annonse

Døren til Europa er lukket, og det mener leder av Antirasistisk senter er umenneskelig.

– Dette er ikke en god tid for dem som er opptatt av menneskerettigheter. I en situasjon der mennesker kontinuerlig drukner på vei inn i Europa, snakkes det mer om betydningen av å føre en streng politikk enn om å hegne om menneskers rett til liv, skriver Berglund Steen i Klassekampen, og forteller at politikerne strammer inn asylpolitikken:

– I Norge har ikke bare Frp, men også Høyre, prioritert en hjemlig diskusjon om det er på tide å oppheve asylinstituttet som sådan. I desember 2020 vedtok Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet til og med å gjennomføre ytterligere innstramninger av asylpolitikken, som om det ikke allerede kommer få nok.

annonse

Les også: De lever av å være «samvittigheten» vår

Lederen av Antirasistisk senter skriver at den brutale politikken ikke har oppstått i et vakuum. Den er forbundet med fiendebildene mot muslimer.

annonse

– Høyrepopulistiske og høyreradikale fordommer mot «de andre» har i økende grad fått prege politikken, med dramatiske eskalerende konsekvenser. Dette er den politikken vi får når vi, heller enn å ta et oppgjør med fiendebilder, fordommer og hat, godtar at høyrepopulismen får flytte stadig flere grenser – for retorikk, for empati, for anstendighet.

Berglund Steen mener at det ikke lenger er rom for å være passive tilskuere til dette dype sviket mot menneskeverdet. Han mener vi trenger et sinne. Ikke et avsindig sinne, men et reflektert sinne. Heller ikke et rotløst raseri, skriver han, men et raseri tuftet på menneskerettighetene.

Les også: Fordømmer begrepet «innvandrersmitte»: – Ikke nøytralt

– Vær forbanna over det som skjer, men vær det med et mål om solidaritet. Vær forbanna med et mål om økt medmenneskelighet. Vær forbanna med et mål om at Norge og Europa skal bruke mer av våre ufattelige ressurser på å hjelpe medmennesker i nød, skriver han, og vil vekke sjelen:

– Det pågår en kamp om Europas sjel. Hvis vi ikke klarer å finne tilbake til etterkrigstidens humanisme, vil sjelen tape.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse