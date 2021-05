annonse

Skal kunne operere i samspill med Russlands femte generasjons jagerfly for mest mulig slagskraft i luften.

Det russiske nyhetsbyrået Tass melder at styret for den russiske militærindustrielle kommisjonen kunngjorde denne uken at leveransene av Sukhoi S-70 Okhotnik – en ubemannet bomberdrone (UCAV) – er i rute for å bli avlevert til de russiske væpnede styrkene i 2024.

Kampdronen utvikles av Sukhoi og Russian Aircraft Corporation MiG som et sjettegenerasjons flyprosjekt. S-70 Okhotnik er basert på den tidligere «Mikoyan Skat»-kampdronen, designet av MiG.

– Okhotnik-leveranser til troppene er planlagt å begynne allerede i 2024, sa Andrey Yelchaninov, nestlederen i styret for den russiske militærindustrielle kommisjonen, i et intervju med Rossiyskaya Gazeta.

Jagerfly-samspill

I intervjuet gjentok Yelchaninov tidligere påstander om at disse dronene kan operere under kontrollen til en femte generasjons Su-57 jagerflypilot.

– Disse flyene og dronene kan ikke bare samhandle med hverandre, men også fly i forskjellige typer kampformasjoner. Innen en veldig kort tidsramme vil det være mulig å kontrollere flere Okhotnik-droner fra Su-57-cockpiten, sa han.

Programmet har vært under utvikling siden 2011, med første «mock-up» for bakketesting produsert i 2014.

Den første ordentlige prototypen ble først avduket i 2017. Den utførte sin jomfrutur, som varte i over tjue minutter under operatørens kontroll, 3. august 2019. 27. september 2019 utførte Okhotnik en flytur sammen med et Su-57 femte generasjons jagerfly.

Under øvelsen, som varte i rundt tretti minutter, klarte Okhotnik å manøvrere seg i luften i automatisert modus i en høyde på rundt 1600 meter.

– Dronen har allerede blitt testet i forbindelse med Su-57 femte generasjons fly, sa Sergei Chemezov, sjef for det statlige høyteknologiske forsvarskonglomeratet Rostec, til journalister i desember.

– Dette er en banebrytende drone som kan fly over lange avstander og styres både av en operatør på bakken og av mannskapet på et fly som opererer i samspill med den. Dronen kan også ha ganske kraftig bevæpning, la han til.

Banebrytende design

Okhotnik er utstyrt med stealth-teknologi, mangler en haleseksjon og har et vingespenn på omtrent seksti fot.

Ifølge informasjon utgitt av det russiske forsvarsdepartementet, har dronen et anti-radarbelegg og er utstyrt med utstyr for elektrooptisk-, radar- og andre typer rekognosering.

Det antas at dronen er drevet av enten en enkel AL-31F turbofan jetmotor – den samme som brukes på jagerflyet Sukhoi Su-27 – eller det forbedrede AL-41F-derivatet, som er installert på Su-35 jagerfly og Su-57-prototypjagerfly.

Dronen har en rapportert startvekt på tjue tonn og kan nå hastigheter på 1000 km i timen. Den har en rekkevidde på 6000 km og en kamprekkevidde på 4000 km.

Den har to interne våpenrom som kan bære opptil 2000 kg med guidet og ikke-guidet ammunisjon.

