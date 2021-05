annonse

Frp avviser LO og NHOs nye industriplattform.

– Noen få aktører vil høste gevinsten, mens skattebetalerne tar all risiko, sier Frps Ketil Solvik-Olsen om LO og NHOs industriplattform.

LO og NHO har utarbeidet en felles industri- og energiplattform. Den skal komme med konkrete mål for kraft- og industripolitikken mot 2030 og 2050, skriver Klassekampen.

Plattformen har blitt utarbeidet i tett samarbeid med Equinor, Statkraft, Aker BP, Siemens, Norske Skog og Sintef. Den er ikke klar enda, men LO og NHO har sendt regjeringen en rekke innspill i kraft- og energipolitikken.

Men Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen lar seg ikke overbevise.

– Det industrilobbyistene lobber for nå, vil gi høyere energikostnader i Norge, sier han, og legger til:

– Man skyver et argument foran seg om at vi må gjøre et løft for å redde verden, noe som er vanskelig å argumentere imot. Men det er skattebetalerne og de små og mellomstore bedriftene som skal ta risikoen, mens noen få selskaper skal høste gevinsten.

