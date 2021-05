annonse

Forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel, uttalte nylig: «Pandemien er ikke over før ALLE er vaksinert». Det gjør ikke-vaksinerte til en større utfordring enn noe virus og det tyske sikkerhetspoliti har da også meldt seg klar til å registrere og overvåke alle vaksineskeptikere. Mange tidligere forsøk på total kontroll har mislyktes, men nå har de kanskje fått trumfkortet…

Det mener i hvert fall Solberg-regjeringen, som nå har besluttet å innføre vaksinepass i Norge. Helse og omsorgsdepartementet har lagt en endring av smittevernloven ut på høring slik at alle som vil, kan protestere inn i byråkratiets døve øre.

Dette er et uttrykk for Statens omsorg. Staten understreker at innføringen av vaksinepass ikke er en straff for friske og symptomfrie mennesker, men en BELØNNING til de som fortjener den. At belønningen er den frihet vi alle fikk tatt fra oss for litt over et år siden, er vel bare en artig tilfeldighet…

Vennlig hilsen, Niels Gerhard

