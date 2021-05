annonse

Gruppa «Oslo Mot Rasisme» varsler demonstrasjon mot SIANs appell på Eidsvolls plass utenfor Stortinget lørdag.

Tidligere har SIAN-leder Lars Thorsen varslet at vurderer å brenne koranen under arrangementet i protest mot at politiet har kuttet arrangementet fra to til én time.

Veslemøy Lian og «gulskjortene» varsler at de vil være tilstede og støtte SIANs rett til å ytre seg uten bråk fra motdemonstranter.

Men nettopp støy er det nå som planlegges av gruppa «Oslo mot rasisme». De har kalt sin motdemonstrasjon for «Støy mot SIAN». I sin begrunnelse for motdemonstrasjonen skriver de følgende på Facebook:

«Siden 2008 har SIAN spredd hatefulle ytringer, skremselspropaganda og løgner om flere grupper i vårt samfunn. De har nære tilknytninger til høyreekstreme grupperinger og med Lars Thorsen og Fanny <<Anna>> Bråthen i front har de utført koranbrenning samt hyllet Breivik, hans handlinger og hans ideologiske standpunkt.

I lys av motdemonstrasjonene i både Drammen og Sandvika ser vi at kjente nynazister og SIAN-sympatisører menges med motdemonstrantene. Deres ytrings- og bevegelsesfrihet blir stadig beskytta av politiet, mens antifascisters blir inskrenket [sic.] og straffa. Oslo Mot Rasisme tolererer ikke politiets intense forsøk på å kneble antifascisters rett til ytring.

Den 8. mai har SIAN igjen fått tillatelse til å stå på Eidsvoll Plass for å spre sin hatefulle propaganda. Oslo Mot Rasisme aksepterer ikke at SIAN igjen skal få beslaglegge byen vår og Eidsvoll Plass, særlig ikke på selve frigjøringsdagen. Vi vil møte opp og vi vil vise vår motstand. Ta på deg munnbind, spre dere utover og respekter smittevernhensyn, så ønsker vi all motstand velkommen!»

