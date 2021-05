annonse

– Frp må sette Norge og norske interesser først, og gå bort fra å være så globalistisk, som jeg mener partiet har blitt mer og mer etter at det kom i regjering i 2013.

I forbindelse med landsmøtet til Fremskrittspartiet advarer nestleder og mangeårig partimeldem Bjørn Wiggo Nerli i Bardu Frp om utviklingen i partiet. Han mener at hvis FrP skal fortsette å være et parti for folk flest, så må partiet være synlig og engasjert på de fleste områder i politikken.

– Frp-politikken ble veldig usynlig og nesten borte i forhandlinger og kompromisser i regjeringen etter 2017, når både V og KrF ble med. Frp må sette Norge og norske interesser først, og gå bort fra å være så globalistisk, som jeg mener partiet har blitt mer og mer etter at det kom i regjering i 2013, sier han til Resett.

Må bli tøffere

Han mener partiet nå må bli mye tøffere i forhandlinger om statsbudsjettet.

– Man kan ikke forhandle helt bort de viktigste punktene som man har gått inn i forhandlingene med og komme ut med noe helt annet, slik som skjedde i forbindelse. med statsbudsjettet for 2021. Frp må også prioritere å være en motpol mot alle nye trender som kommer både fra Europa og USA, som den såkalte woke-kulturen og ta vare på den norske kulturen og kristne kulturarven som står i programmet.

Han mener Frp nå har kommet til et veiskille og må ta et oppgjør innad om veien videre.

– Partiet må se på hva som det har gjort i regjering siden 2013, som kan være omstridt og ikke direkte Frp-politikk, for å komme fram til hvor vi står idag. Utifra det så må valget taes på hvilken linje partiet skal legge seg på videre. Men denne prosessen kan ikke startes før fullt før etter valget til høsten, men kan påbegynnes i forbindelse med landsmøte i helgen. Hvis Frp ikke gjør dette, så vil uroen som man har sett i partiet bare fortsette i langdrag.

Han mener ekskluderinger av medlemmer av partiet for det påståtte ene eller andre må for enhver pris unngåes, og kun gjøres i unntakstilfeller med en veldig god grunn.

– Frp må også stå opp som en ubetinget forkjemper for ytringsfriheten og demokrati uten begrensninger, om det er SIAN eller andre som vil bruke den.

Han håper at partiets etter alle solemerker påtroppende leder, Sylvi Listhaug, vil si noe om i hvilken retning hun ønsker å ta partiet i.

– Jeg håper at hun finner tilbake til sitt tidligere «jeg», fordi at det er det FrP trenger nå. Fordi at tilliten blant både medlemmer og velgere er nå delvis eller helt borte, og må gradvis gjenoppbygges, sier Nerli.

