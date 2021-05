annonse

– Vil kunne bidra til at skolen ikke oppleves som et trygt og inkluderende sted, med rom for alle elever.

Fremskrittspartiets Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal hadde foreslått forbud mot barnehijab i grunnskolen. Frp mener plagget er en form for seksualisering av barn.

Men flertallet i utdannings- og forskningskomiteen avviser nå Frp-forslaget.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til statsråd Guri Melbys vurdering i brev til komiteen om at et generelt forbud mot at barn bruker hijab i barnehage og grunnskole, ikke er et egnet

virkemiddel for å bekjempe negativ sosial kontroll.

Ikke egnet

I brevet anerkjenner hun at hijab i noen tilfeller brukes som verktøy for foreldrenes sosiale kontroll.

– Jeg mener likevel at et generelt forbud mot at barn bruker hijab i barnehage og grunnskole ikke er et egnet virkemiddel for å bekjempe negativ sosial kontroll. Et slikt forbud vil tvert i mot kunne bidra til at skolen ikke oppleves som et trygt og inkluderende sted, med rom for alle elever, skriver hun til komiteen.

I likhet med statsråden mener flertallet på Stortinget at barnehijab er noe som bør

unngås for små barn, og at et forbud vil kunne bidra til at skolen ikke oppleves som et trygt og inkluderende sted, med rom for alle elever, heter det i komiteens innstilling.

– Flertallet er enig i statsrådens vurdering om at skolen skal og må være inkluderende for alle. Det er viktig å gi barn kunnskap som bidrar til selvstendighet, samt bekjempe holdninger og praksis som er ment å begrense frihet. Et forbud mot hijab kan lede til det

motsatte, konkluderer flertallet, altså alle partiene unntatt Fremskrittspartiet.

