Anklager de andre partiene for å lukke øyne og ører.

I sin tale til Fremskrittspartiets digitale landsmøte la Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim vekt på at andre partier har fulgt etter partiets innvandringspolitikk.

Han advarte om at migrantstrømmen til Europa fortsetter, selv om svært få kommer til Norge.

– Grunnen til det er at Norge med Frp i regjering har strammet kraftig inn i regelverket. Resten av Europa har ikke gjort det samme.

Han anklaget de andre partiene for å lukke øynene og ører.

– Det er nå vi begynner å se resultatene av for høy innvandring og dårlig integreringspolitikk sa han og viste til at andelen innvandrere på sosialstønad er skyhøy, at enkelte innvandrergrupper er overrerpesentert på kriminalitetssiatistikken og at skoler med høy innvandrerandel har store problemer.

