Landsmøte til Frp skal stemme over et forslag som blant annet kobler Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) til en «pågående kampanje om å fremstille Norge som et rasistisk samfunn».

«De siste årene har vi sett en ny kultur vokse frem. Flere hevder å være krenket, enten på vegne av seg selv eller andre. Ofte må selskaper eller kjente personer unnskylde seg, trekke produkter, endre logo eller fjerne noe som har gått på TV. Dette hysteriet er importvare fra USA, som Frp tar tydelig avstand fra», lyder forslaget Frps landsmøte skal stemme over, skriver VG.

Forslaget kommer fra Fremskrittspartiets ungdom (FpU).

– Det er ikke noen tvil om at identitetspolitikken og krenkelseshysteriet har gått for langt, sier Brännström FpU-leder Andreas Brännström, og legger til:

Brännström sier at utviklingen er skremmende og at den truer ytringsfriheten.

– Vi opplever at venstresiden er veldig opptatt av å snakke ned samfunnet og fortelle at samfunnet er rasistisk, forferdelig og diskriminerende. Men jeg tror de aller fleste opplever at samfunnet er godt og inkluderende. Så skal vi selvfølgelig ta utfordringene på alvor, men vi må ikke utvanne begreper som rasisme.

I forslaget står det at varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap) vil kurse kommunale ansatte i strukturell rasisme.

«Et annet begrep som er direkte importvare fra USA er strukturell rasisme. Nylig kunne vi lese at varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap) vil kurse kommunale ansatte i strukturell rasisme. Dette er del av en pågående kampanje om å fremstille Norge som et rasistisk samfunn. Det er det ikke», står det i forslaget.

Kamzy Gunaratnam sier til VG at Frp har en «forakt for kunnskap» og at hun forholder seg til at folk opplever rasisme i Norge.

