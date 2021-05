annonse

Omsider fikk jeg satt meg ned å sett på debatten der disse to «dustehuene» får utfolde seg i «full» anstendighet.

Ja i et så pass anerkjent debattprogram som Debatten er blitt. Med Fredrik Solvang har NRK endelig… tatt steget opp fra gjørmen når det kommer til å få luftet sine meninger og å kunne ta opp saklige ting på en skikkelig måte. All ære til NRK for det.

Men helt ærlig. Dynamitt Harry og Fylla Svein?

De to kuriositetene har som så mange andre levd sitt liv på reality programmer at Norges husmødre har nok fått en overdose av både det ene og det andre der de skvetter rundt våt i trusen etter et skikkelig mannebein.

Riktignok skal alles stemme bli hørt. Men kjære vene hva har de to gubbene der å tilføre debatten?

Det var så jeg satt å ventet på Charter-Svein skulle trekke frem 5G og dens skadelige påvirkning og smitteeffekt av corona. Ja, han andre duden er ikke noe bedre. Han løser jo alt med dynamitt og en tannpirker i munnviken.

Så akkurat det innslaget av de to kuriositetene der kunne Fredrik Solvang spart seg. Det var utelukkende underholdning for diverse husfruer og tilførte ikke debatten noe som helst annet enn det vi allerede visste.

Så til neste gang Fredrik. Kutt ut showbizz. Hold deg til sak.

