I en liten by nær Leipzig øst i Tyskland stilte trekunstneren Marcus Scholz ut en skulptur som skulle forestille en aspargesstilk.

Men mange protesterte og hevdet at det to meter høye treskulpturen liknet på noen annet. Scholz stiller seg helt uforstående til kritikken.

– Det er selvfølgelig opp til den som ser å tolke kunstverket.

Men den fikk bare stå på torget en uke, før kommunen fjernet den. Begrunnelsen var en planlagt demonstrasjon mot statuen, og de fryktet at kunstverket skulle bli ødelagt.

– Det var en for stor risiko for at noe kunne skje med kunstverket under demonstrasjonene at vi vurderte til at den måtte fjernes, sa talsperson fra kommunen, Eileen Jack.

Hva som nå skjer med det misforståtte kunstverket er usikkert, kunstneren selv vurderer å selge kjempeaspargesen.

Die Stadt Torgau in Sachsen hat dem Spargel ein Denkmal gesetzt. Die Schnitzerei des stabil standhaft sündigen Stangengemüses sehen sie hier: pic.twitter.com/WpCkq8Rvha — Blake (Morgellon-Züchter) (@BlakesWort) May 4, 2021

Det ligger en film av statuen på YouTube, men den er merket med «This video may be inappropriate for some users», og kan ikke legges inn i artikkelen. Men for dere som trosser advarselen, trykk her.

