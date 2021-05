annonse

Jeg er folkevalgt. Det innebærer å være en ombudsperson. Det er mitt ansvar å stille spørsmål, si meninger og fremme forslag. De opplagte spørsmålene stilles ikke lenger, som hvor farlig er dette viruset egentlig?

Utgangspunktet var at det ikke er så farlig, og statistisk sett har ikke det endret seg (men mennesker er ikke tall). Og med ulike smitteverntiltak har faren vært enda lavere i Norge. Det er isolert sett bra, selv om det også har fått store og stadig økende konsekvenser for svært mange som har blitt hardere rammet av tiltakene og restriksjonene enn viruset.

Vi deltok alle i en dugnad på to uker i mars i fjor. Dugnaden ble så erstattet av politisk bestemte tiltak og restriksjoner som har blitt stadig mer inngripende. Målstreken flyttes hele tiden etter hvert som vi får inntrykk av å være på oppløpssiden.

Det har vært et ensidig fokus på smitte og ingen nyheter om syke som blir friske igjen. Alt er negativt og fryktinngytende. Det påvirker våre liv og holdninger og kan gjøre oss utsatte for å villig akseptere nær sagt hva som helst bare for å bli «fri» igjen.

Nå er koronasertifikatet annonsert. Koronasertifikat er egentlig en erklæring om at politisk bestemte tiltak og restriksjoner ikke har klart å utrette det som var hensikten med dem, nemlig å stanse sykdommen, til tross for at vi har vært både flinke og pliktoppfyllende. Derfor skal hver enkelt nå i henhold til forslaget bære et sertifikat som skal bevise at man er frisk.

Jeg er opptatt av et varmere samfunn. Koronasertifikatet skaper et skille mellom de som er såkalt «beskyttet» og de som ikke er det, basert på spekulasjon.

Den enkelte må kunne ta helsemessige valg for seg selv, og ingen skal diskrimineres eller segregeres basert på deres valg og personlige helseopplysninger.

Det er viktig at vi folkevalgte på alle nivåer gjør vår folkevalgte jobb og tar opp dette svært viktige temaet.

Nå kan også hver enkelt folkevalgt og privatperson sende inn høringssvar på regjeringen.no.

