Siv Jensen er ifølge NTB stolt over alt hun har fått til som partileder for Fremskrittspartiet. Men kampen er langt fra over, advarer hun sine partifeller.

– Behovet for et sterkt Fremskrittsparti er stort, og kampen må kjempes hver eneste dag, sa Jensen da hun for aller siste gang hilste et landsmøte som partileder lørdag.

I talen listet hun opp alle Frps seire gjennom hennes 15 år som partileder, derav seks og et halvt år i regjering.

Stolt

– Jeg er stolt av at Fremskrittspartiet har kjempet og fått gjennomslag for flere omsorgsdager for foreldre, for større kompensasjon til bedriftene og utsettelse av skatter og avgifter, sa hun.

Frp under Jensen forlot regjeringen da de tre andre partiene gikk inn for å hente den såkalte IS-kvinnen og hennes to barn fra Syria til Norge.

Hun tviler på om Frp vil gå i regjering igjen før partiet får et vesentlig større gjennomslag, men det betyr ikke at Frp aldri vil gå i regjering igjen, slår hun fast.

– Det kan jeg aldri forestille meg, sier Jensen, som samtidig formante sine partifeller om ikke å være fornøyd med å blankpusse profilen i opposisjon.

– Det enkleste for en politiker er å stå alene, aldri ta ansvar og utelukkende forfekte sine primærstandpunkt. Men da beveger man ikke verden, sa hun og advarte partiet om å slappe av på kravene framover.

Rødgrønne

Jensen sendte deretter et lite spart til de rødgrønne.

– Det er fortsatt behov for mer reform i samferdselssektoren, fortsatt behov for innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, fortsatt behov for lavere skatter og avgifter, fortsatt behov for bedre rettigheter for våre eldre, fortsatt behov for forbedringer av norsk helsevesen, ramset hun opp.

– Det er rett og slett sørgelig at rødgrønne kommunepolitikere har vunnet fram og at det nå knapt finnes et privat alternativ igjen.

Klima

Jensen beskylder også de andre partiene for å dekke seg bak klimatiltak og utslippsreduksjoner når de foreslår stadig mer inngripende tiltak i folks hverdag.

– Dette handler ikke om klimautslipp i det hele tatt. Det handler om å kontrollere folk, hevdet hun.

– Kanskje mer enn noen gang behov for et sterkt Frp som kan avsløre dette og utfordre disse nye såkalte sannhetene, føyde hun til.

«Markant»

Jensen ble gjenvalgt som partileder i fjor høst, men kunngjorde overraskende i februar at hun trekker seg og heller ikke tar gjenvalg til Stortinget til høsten.

Politiske kommentatorer har omtalt henne som «en av de mest markante og mest ruvende politikerne i nyere norsk historie».

Senere lørdag blir Sylvi Listhaug valgt til ny partileder. Listhaug stiller uten motkandidater.

