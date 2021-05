annonse

Lørdag formiddag klokken 11.00 holder Siv Jensen sin siste tale som partileder i Fremskrittspartiet, etter at hun i vinter overraskende annonserte at hun trekker seg.

Resett har spurt lokallagsledere og gruppeledere hvilke forventninger de har til hennes tale og hva hun bør legge vekt på.

– Jeg synes faktisk at Siv Jensen burde se tilbake på tiden i regjering fra 2013 og legge vekt på litt selvransakelse i sin siste landsmøtetale som partileder. Helt ærlig innrømme hva som var hennes og partiets største tap og på bakgrunn av dette råd om hva partiet burde gjøre fremover. Dette gjelder både i forhandlinger med regjeringen, i regjering og utenfor regjering, sier nestleder Bjørn Wiggo Nerli i Bardu Frp.

– Siv Jensen har gått ut på dato men hun kan jo prøve tale om kjernesakene til FrP. tror Silvi Listhaug har det som skal til for å få FrP til gamle høyder. Jeg håper FrP blir nasjonalkonservative, sier gruppeleder Odd Gunnar Tveit i Birkenes Frp.

– Får ufjortjent kjeft

Men langt fra alle er kritiske til hennes innsats i regjering.

Arnt Vegard Jensen mener Jensen bør snakke om alt det gode hun har oppnådd og si unnskyld for at partiet aksepterte å sitte i en regjering med Venstre og KrF.

– Siv får mye ufortjent kjeft, hun har vært en tungvekter i polktikken og en strålende FrP leder.

annonse – Siv Jensen bør være fri nok til å fortelle landsmøtet at FrP aldri ville hatt regjeringserfaring uten hennes innsats og personlighet, og at partiet må lære seg at ingen får noe i en knyttet hånd, tror Silvi Listhaug har det som skal til for å få FrP til gamle høyder. Håper FrP blir nasjonalkonservative, sier Ola A. Danielsen, leder i Kvæfjord Frp.

Han mener at uten FrPs regjeringsdeltakelse ville vi hatt arveavgift, høyere skatter, lavere pensjon, dårligere veier, høyere bilavgifter, mindre næringsliv, flere kriminelle på frifot, lengre ventetid på helsetjenester, årsavgift på campingvogner og enda flere forbud og reguleringer i samme genre som forbud mot rullebrett, lakrispiper, segway og vannscooter.

– Hun kan legge fram ei skryteliste som det står respekt av, og da må gjerne hennes kritikere trekke fram noen nederlag og halvfordøyde kameler for å vise at heller ikke Siv Jensen er perfekt. Hun kan kort og godt si til landsmøtet og hele landet at den som ikke gjør feil gjør ingenting, og hun har fått mye gjort i sin tid som partileder for FrP, slår Danielsen fast.

– At vi er klare til kamp og at uten et sterkt FrP vil tyngdekraften i Norsk poletikk dreies mot venstre, svarer gruppeleder Svein Erik Sørensen fra Vestre Toten Frp om hvilke saker partilederen bør vektlegge.

– Samarbeid med Sp

Tonni Nylund i Senja Frp håper Jensen vil snakke om veien videre og har følgende håp:

– Et fremtidig ønske om regjeringssamarbeid med Høyre og Senterpartiet.

Hun får følge fra gruppeleder Geir Tore Persøy i Levanger Frp.

– Hun må legge vekt på at FrP er partiet som mener noe om alle de viktige og aktuelle sakene. Distriktene må få økte bevilgninger for å bevare vekst på bygda. Hun må gjerne åpne døra mer for et samarbeid med SP ved å snakke om landbruk og desentralisering.

– Sylvi er den rette

Det ble lenge spekulert i om Siv Jensen ikke ønsket at Sylvi Listhaug skulle ta over etter henne som partileder. Heidi Hanssen er leder i St. Hanshaugen Frp og håper Frp-Siv nå vil være tydelig:

– Siv Jensen bør vektlegge saker vi har fått til i regjering, samt at hun bør si at Sylvi Listhaug er den rette til å løfte partiet til nye høyder med en klar Frp-profil.

Gruppeleder Fredrik Aalien i Sigdal Frp har følgende beskjed til Jensen:

– Hun bør snakke om hvordan partiet skal få tak i grasrota i partiet igjen. Etter at vi satt i regjering har det blitt for mange fine folk i dress, som ikke virker troverdig for mannen i gata. – Jeg håper avtroppende partileder vektlegger sine egne erfaringer til refleksjon, og råd fremover, sier Alf Jaran Karlsen, l okallagsleder Ullensaker Frp. Gruppeleder Kent Wigardt i Råde Frp mener Frp fremover må være tydelig på å profilere egen politikk. Han håper Jensen vil oppfordre Frp til å stå sammen som et parti og oppmuntre lokallag rundt omkring i landet. – Våre valgkampsaker, svarer gruppeleder Ulf Erik Knudsen om hva Jensen bør snakke om.

Randi I. Rettedal er gruppeleder i Tysvær Frp. Hun håper Jensen setter mangfoldet i partiet på dagsorden.

– Siv bør oppfordre til større respekt i partiet for at alle alders og samfunnsgrupper er representert i utforming av politikk og representasjon i sentrale verv i Frp.

