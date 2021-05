annonse

– Det finnes ganske enkelt ingen demokratisk rettferdiggjøring overhodet for Boris Johnson eller noen andre til å forsøke å blokkere retten til det skotske folk til å velge vår egen framtid, sa SNP-leder og skotsk førsteminister Nicola Sturgeon i sin seierstale.

Etter at stemmene i nesten alle valgkretsene var telt opp, viste BBCs prognose at SNP får 63 av de 129 plassene i det skotske parlamentet etter torsdagens valg.

Flertall med De grønne

SNP vil dermed få sin fjerde periode ved makten. Det er i seg selv historisk, men partiet trenger 65 mandater for å få rent flertall for første gang siden 2011..

– Det ser ut som det er hevet over enhver tvil at det blir et flertall i det skotske parlamentet som er for uavhengighet, sier Sturgeon.

BBC spår at De grønne i Skottland får ni mandater , skriver NTB.

Stemte nei

Hun sier at enhver politiker i London som står i veien for en folkeavstemning om uavhengighet, ikke bare «ypper til slagsmål» med SNP, men med det skotske folkets demokratiske ønsker.

– Dere vil ikke lykkes, sier hun.

I 2014 stemte 55 prosent av skottene nei til å bryte ut av Storbritannia.

Den britiske regjeringen må gi sitt samtykke til en ny folkeavstemning.

– Jeg mener en folkeavstemning i de nåværende konteksten vil være uansvarlig og skjødesløs, sier Johnson i et intervju med The Daily Telegraph.

