I maimålingen til Klassekampen og Nationen vil Rødt og MDG få til sammen 10 mandater, men likevel vil de rødgrønne AP, SP og SV få flertall, uten deres støtte.

Størst er Arbeiderpartiet med 24,4 prosent, det er opp 1,9 prosent. Men partileder Jonas Gahr Støre vil ikke utrope seg til valgvinner.

– På denne målingen vil Ap, Sp og SV få et større flertall enn de fire regjeringspartiene har i dag. Men jeg har ingen illusjon om at dette ikke blir jevnt helt inn, og at de som ønsker et skifte, må stemme 13. september, sier Støre til Klassekampen.

Rett bak Ap ligger Høyre med 23,9 prosent, SP har falt 4 prosent, og havner på 14,8 prosent.

Det er bare Rødt som kommer over sperregrensen, Venstre fikk 3,9, og det er opp 2 prosent fra forrige måling. KrF ligger på 3,9, og det er opp 1,5. MDG ender på 3,8 prosent, og det er opp 0,6 prosent.

1.000 personer er intervjuet fra 4 til 5 mai. Feilmarginen kan varierer mellom 1,2 og 2,7 prosent og er høyest for de største partiene.

