Det har vært kjent fra New York Times at Bill Gates møtte Jeffrey Epstein en rekke ganger fra 2011 til 2013. Det var etter at Epstein var dømt for overgrep.

I 2013 var også Melinda Gates med på et møte med Bill og Epstein. Hun skal ha blitt svært «ukomfortabel» etter møtet, skriver The Daily Beast.

Bill Gates skal også ha flydd med Epstein på hans private jet til Palm Beach. En rekke mektige personer har kommet i medienes søkelys etter kontakt med Epstein. Av andre kjendiser kan nevnes Bill Clinton, prins Andrew og den norske diplomaten Terje Rød-Larsen.

Bill Gates har benektet å ha hatt noen vennskapelig omgang med Epstein eller kjennskap til hans seksuelle aktiviteter med mindreårige. Det er ikke kjent hva Melinda Gates reagerte på, men en person Daily Beast refererer til kaller Epstein en ubehagelig fyr uten manerer og at det var mange som reagerte negativt på ham uavhengig av hans opptatthet av unge jenter.

