Utstyrt med nettverkssystemer basert på kunstig intelligens (KI) kan nye militærfly forandre luftbasert krigføring for alltid.

National Interest melder at USAs luftforsvar allerede har luftbårne sjettegenerasjonsfly som potensielt vil kunne revolusjonere luftkamp. Med bedre ​​siktesystemer, hastighet og manøvrerbarhet, samt vesentlige forbedringer innen KI-basert databehandling og sensorintegrasjon, skal de være langt mer slagkraftige enn dagens femtegenerasjonsfly.

Med flere nyvinninger innen mange felt, er det likevel bred enighet om at KI er det mest definerende fremskrittet, men det har oppstått utfordringer knyttet til bruken av teknologien. Ikke bare kan et sjettegenerasjonsfly koble seg til andre KI-baserte droner i et stort nettverk, men også organisere og dele relevante sanntidsdata med menneskelige piloter.

Med enorme mengder av data å behandle, blir KI nå hovedsakelig begrenset av menneskelig oppfatningsevne og fysiologi.

– KI går forbi den menneskelige evnen til å samhandle med det, sier Pentagon-ekspert William Roper.

Prosessere data

Talsmann for våpenprodusenten Raytheon Tomek Rys opplyser at det vil bli kritisk å lage informasjon ut av den enorme mengden data som blir prosessert.

– Oppdragsdatamaskiner bruker i dag data fra sensorer for å gi et klart bilde av slagmarken og kontrollere kamp- og våpensystemer for å oppnå dominans i luften. Datamaskinens prosessorkraft i sjettegenerasjonsfly vil nå nivåer langt utover det som er tilgjengelig med dagens plattformer, forklarer han.

– Når vi ser på sjettegenerasjonsfly, vil oppdragsdatamaskiner samt prosessinfrastruktur og arkitektur ombord være avgjørende. For å administrere alle disse dataene, trenger man ytelsesbehandling som støttes av kunstig intelligens og maskinlæring, sier han.

Stealth-vennlig

Rys viser til stealth-vennlige «smartsensorer» som er i stand til å samle, analysere og organisere store mengder kampinformasjon på millisekunder – ved hjelp av KI-forsterkede algoritmer – uten å øke radarsignaturen ved å bygges rett inn i selve flyrammen.

Et essay fra Jain University’s International Institute for Aerospace Engineering bekrefter at multifunksjonell maskinvare og nye høyhastighetssmartsensorer kan brukes i forskjellige stealth-konfigurasjoner ved å bli vevd inn i flyskroget. Fraværet av en ekstern antenne, pod eller struktur av noe slag minimerer radarsignaturen.

«Smarte sensorer og smarte antenneserier med adaptive egenskaper vil være innebygd i strukturen til et fly,» heter det.

Nettverk

Enorme forbedringer i sensorlengder, datadeling og langdistansetilkobling gir flere fordeler i luftbåren nettverkbasert krigføring, men det er også utfordringer som dukker opp når kamp blir mer nettverksbasert. NATO advarer mot sikkerhetsrisikoer knyttet til slik «hyperkonnektivitet» når etterretning, overvåking og rekognosering (ISR) skal analyseres.

Nye KI-baserte sensorer og våpen med mye lengre rekkevidde forventes å gjøre krigføring mer oppdelt og mye mindre drevet av en lineær «kraft-på-kraft» type engasjement, som igjen betyr at verdens væpnede styrker blir mer avhengig av sensorer og informasjonsnettverk.

KI-nettverksbasert krigføring gir for eksempel potensielt store taktiske fordeler ved hjelp av forbedringer innen siktesystemer som kan redusere «sensor-til-skyttertid» over lengre avstander.

Algoritmer

Et slikt system krever å organisere og optimalisere en enorm informasjonsflyt. Det er her KI og høyhastighetsdatabehandling kommer inn i bildet, siden informasjon kan organiseres og skreddersys på optimale måter, som forhindrer overbelastninger eller annen slags «rot» i nettverket.

Store mengder ISR-data må samles, analyseres og organiseres, før avanserte algoritmer, sanntidsanalyse og datakraft øyeblikkelig identifiserer og sprer nøkkelelementer for kamprelevans. KI-baserte beslutninger etablerer prioriteringer betydelig raskere den menneskelige beslutningssyklusen.

