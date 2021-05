annonse

Her kan du følge Fremskrittspartiets landsmøte.

Klokken 11.00 holder avtroppende partileder Siv Jensen sin siste tale som partileder til Frps landsmøte.

Scroll under videoen for å se resten av programmet.

Landsmøtet sendes direkte her.

Tidsplanen er som følger:

Lørdag 8. mai

11:00–11:45: Avtroppende partileder Siv Jensens tale. NTB dekker. Foto. Live. Grafikk.

14:30–16:30: Generell politisk debatt, Jensen oppsummerer. NTB dekker ved behov.

17:00–18:00: Sylvi Listhaug velges til ny partileder. Det skal også velges nytt sentralstyre. Her er det kommet inn flere benkeforslag på kvinner, og det kan gå mot kampvotering.

Søndag 9. mai

10:00–11:00: Nyvalgt leder og leder av programkomiteen Sylvi Listhaug innleder om partiprogrammet for 2021–2025. Hele programmet kan leses her. NTB dekker. Foto. Live.

11:30–14:00: Debatt og votering over programforslaget. Forslaget inneholder i alt 20 dissenser, som skal presenteres og stemmes over en for en, før det voteres over hele programmet under ett.

Blant dissensene er:

* Likebehandling av elbiler og bensin- og dieselbiler, blant annet når det gjelder bompenger.

* Avvikling av kontantstøtten.

* Prinsipielt nei til vindkraftutbygging på land.

* Karensdag for sykelønn.

* Uenighet om aldersgrensen for førerkort skal senkes til 17 år (15 år for moped).

14:30–16:00: Politiske resolusjoner skal vedtas.

