Det var frykt for at enkelte deler fra den svære raketten var så store at de ikke ville brenne opp og derfor kunne lande på jorda.

Selv om deler av raketten trolig brant opp på vei ned på jorda, ble det spekulert i om kan de tyngste delene veier opp mot 7200 kilo.

Kina opplyste at den 18 tonn tunge Chang Zheng 5B-raketten kom inn i atmosfæren over Middelhavet klokka 04.12 norsk tid, skriver NTB.

At deler av en rakett treffer jorda i så stor hastighet, er ikke dagligdags.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 04:19 UTC ± 8 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/rsE6yzcnHb

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 7, 2021