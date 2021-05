annonse

annonse

Torsdag publiserte Stavanger Aftenblad en kronikk av Ole Gjems-Onstad (70), som er professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI.

Han er spesialist i skatterett og en mye brukt kommentator på feltet i norske medier.

Kronikken har fått mye kritikk og fra en rekke hold. Samtlige listetopper for stortingspartiene i Rogaland gikk ut og fordømte kronikken.

annonse

Gjems-Onstad skrev blant annet at «Ap-landsmøtet i april besluttet å bruke en mulig regjeringsmakt til å oppnevne en ekstremismekommisjon. Det kan innebære å utnytte tragedien 22. juli 2011 til å mistenkeliggjøre dem som har andre politiske synspunkter.»

Tittelen på Gjems-Onstads kronikk var «Arbeiderpartiet og AUF misbruker 22. juli politisk».

Han er beskyldt for å fremme «konspirasjonsteorier» om at Ap selv var ansvarlig for terroraksjonen mot Utøya. Kronikken ble også gjenstand for debatt i NRK Dagsnytt 18.

annonse

Handelshøyskolen BI har vært ute og presisert at Gjems-Onstad uttalte seg som privarperson

Ikke bare Gjems-Onstad har fått kritikk, men også Stavanger Aftenblad for i det hele tatt å sette den på trykk. Fredag var derfor avisen ute med en beklagelse. De skriver:

«I underskogen av dette har det hele tiden pågått en debatt rundt høyre-/venstreaksen der det har handlet om å skylde på hverandre og å tillegge meningsmotstandere synspunkter, uten at det er saklig grunn til dette.

En av dem som kom ut på ville veier, er professor Ole Gjems-Onstad. I et innlegg Aftenbladet publiserte torsdag kom han blant annet med påstander om at ungdommene på leiren burde vært bedre vernet, at en Ap-politiker skulle kunne gripe inn og gi ordrer til politiet og at de selv har skyld. Videre påstod han at når Ap’s landsmøte foreslår å opprette en ekstremismekommisjon, mener de egentlig at alt vil bli bra i landet hvis de får fjernet «høyrepolitikkens latente ondskap.» Han drog også fram andre uriktige konspirasjoner om Ap.»

Aftenbladet skriver videre at de ikke har plikt til å slippe alle til sine våre spalter og det «er ganske mye konspirasjonssøppel som havner i, ja søppelet.»

Men de mener samtidig at det er «viktig å løfte fram kontroversielle temaer».

annonse

Dette var også tanken bak å slippe til Gjems-Onstad, skriver de, «selv om han framsetter påstander som er veldig sårende. Prinsipielt sett må vi likevel tåle meningene hans. Heldigvis kom det mange gode tilsvar.»

– Burde spart leserne

Men avisen resonnerer seg frem til at det i dette tilfellet var galt:

«Samtidig er det lett å konstatere at når debatten likevel handler mer om Aftenbladets publisering enn om Gjems-Onstads meninger, så har vi ikke oppnådd hensikten. Derfor burde vi spart alle de berørte som hver dag er preget av tragedien, våre øvrige lesere og oss selv for dette innlegget», avslutter de.

Aftenbladet har likevel valgt å la innlegget fortsatt ligge ute digitalt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474