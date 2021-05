annonse

Black Lives Matter-grunnlegger Patrisse Cullors liker når folk sammenligner henne med en av tidenes verste massemordere.

Den kinesiske diktatoren Mao Zedong blir ofte sammenlignet med Hitler og Stalin. Det er anslått at diktatoren er ansvarlige for over 45 millioner dødsfall der de fleste ble sultet ihjel i det kommunistiske prosjektet «Det store spranget».

Men mange omfavner likevel marxismen og kommunismen til tross for at ideologien har tatt liver av flere hundre millioner mennesker.

En av de er den radikale gruppen Black Lives Matter som ikke legger skjul på at de er «trente marxister».

– Kult

Amerikanske medier har funnet frem et videoklipp av BLM-grunnlegger Patrisse Cullors fra 2010 der hun viser stor begeistring for den kommunistiske massemorderen Mao Zedong.

I videoklippet sier hun at hun ble glad når en person sammenlignet hennes bok med «Maos lille røde».

– Jeg snakket med en ung person fra Arizona. Han tok tak i [min] bok og sa: “Det er som Maos røde bok.” Jeg tenkte akkurat det samme, og det var veldig kult å høre ham lage den forbindelsen, sa Cullors i videoklippet.

Kineserne ble tvunget til å bære Maos «lille røde bok» og lære den kommunistiske propagandaen, ellers kunne de risikere å bli henrettet.

BLM Founder: “I was speaking to this young person from Arizona who’s trying to fight SB 1070, and he grabbed [my] book and he said, “It’s like Mao’s Red Book.” And I was like man, that’s what I was thinking, and it was just really cool to hear him make that connection.”#BLMCCP pic.twitter.com/7CvyPBLtPi

— Raheem J. Kassam (@RaheemKassam) May 7, 2021