Taper Liz Cheney den pågående politiske maktkampen mot tidligere president Donald Trump, kan hennes tid i amerikansk politikk være over.

Fox News melder at Cheneys dager som en lederskikkelse i Det republikanske partiet kan nærme seg slutten, som følge av kongresskvinnens pågående politiske feide med Trump-fløyen i Det republikanske partiet. Cheney kjemper i motbakke i striden om sjelen til den politiske konservative bevegelsen med Trump og hans støttespillere.

Som et resultat kan republikanere i Representantenes hus frata Cheney hennes lederstilling som nummer tre i Det republikanske partiet allerede i neste uke. Men hun står kanskje overfor en enda større politisk utfordring i hjemstaten Wyoming, hvor Trump-sympatisører ønsker å erstatte henne som statens eneste representant i Kongressen i gjenvalget neste år.

Et stort antall republikanske kandidater har fremlagt sitt kandidatur i det kommende primærvalget. For mange kandidater – en mer fragmentert opposisjon – kan bidra til å splitte anti-Cheney fløyen i Det republikanske partiet og styrke kongresskvinnens hånd i det kommende valget.

Hvis pro-Trump republikanerne klarer å stille seg bak én kandidat, kan Cheneys dager i amerikansk politikk derimot være talte. Flere meningsmålinger viser at det vil bli veldig utfordrende for Cheney å bli gjenvalgt i primærvalget hvis hun møter en enkelt utfordrer.

Trump-fiende

Cheney er den mest profilerte av 10 republikanere som i januar stemte for å stille daværende president Trump for riksrett for å ha manet til opprøret ved kongressbygningen.

For ikke lenge siden var Cheney, datteren til den tidligere republikanske visepresidenten Dick Cheney, en stigende stjerne i Det konservative partiet. Men grunnet hennes holdning over Trumps rolle i stormen av kongressbygningen og hennes harde kritikk av Trumps gjentatte påstander om at presidentvalget i 2020 var «rigget» og «stjålet», har hun blitt en paria i partiet.

Hun er nå på toppen av den tidligere presidentens liste over republikanske fiender.

Under den konservative politiske aksjonskonferansen (CPAC) i februar oppfordret Trump sine støttespillere til å «kvitte seg» med Cheney og la til at de «forhåpentligvis ville bli kvitt henne ved neste valg.»

Tidligere denne uken advarte Trump mot å ha for mange kandidater som stiller mot Cheney.

– Hennes eneste sjanse vil være hvis et stort antall mennesker går til valg mot henne, som forhåpentligvis ikke vil skje, sa han.

Trump Jr.

Den tidligere presidentens eldste sønn, Donald Trump Jr., advarte også mot for mange utfordrere i primærvalget under et politisk stevne i Wyoming tidligere i år.

– Konservative ikke burde dele opp denne valget og kaste bort muligheten til å kvitte oss med en RINO (et akronym for det engelske uttrykket «Republican in name only» – republikansk kun ved navn), sa han.

En kilde nær Donald Trump Jr. forteller Fox News at Trump Jr. nå skal gå aktivt inn for å fjerne kongresskvinnen.

– Å kvitte seg med Liz Cheney er nær toppen av 2022-listen hans. Du kan forvente at han er veldig engasjert i det løpet, sa han og la til:

– Selv om han og faren ikke har landet på en bestemt motkandidat ennå, vil det sannsynligvis komme snarere enn senere. De ser frem til å forene partiet i Wyoming.

