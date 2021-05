annonse

annonse

Vi bør tenke oss om før vi vaksinerer barn uten risiko for alvorlig covid-sykdom, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

En ny studie publisert i tidsskriftet The Lancet viser at Pfizer-vaksinen omtrent utrydder korona i et samfunn – så lenge du har vaksinert halvparten:

Smitteverndirektør sier til VG at det kan se ut som vi kan oppnå beskyttelse av samfunnet etter å ha vaksinert færre enn vi først trodde vi måtte.

annonse

– Det kan se ut som vi kan oppnå beskyttelse av samfunnet av å ha vaksinert en mindre del av samfunnet enn vi i utgangspunktet trodde vi måtte. Denne studien viser at flokkimmunitet mot covid-19 kan oppnås rundt 50-60 prosent vaksinerte med en mRNAvaksine. Jeg tror flere har tenkt at vi må opp i en høyere prosent for å oppnå det, sier smitteverndirektør Geir Bukholm, skriver VG.

Hvis man oppnår flokkimmunitet ved å vaksinere den voksne del av befolkningen, når 50–60 prosent er vaksinert, trenger man ikke å vaksinere barn og ungdom under 18 år, fordi viruset vil kunne forsvinne av seg selv, forutsatt at oppslutningen om vaksinen er god blant dem over 18 år, ifølge Bukholm.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474